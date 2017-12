SICUREZZA STRADALE: META, PRONTA NORMA CONTRO GUIDA CON TELEFONINO

4 dicembre 2017- 17:47

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - “La norma che inasprisce le sanzioni contro chi utilizza il telefonino al volante, di cui sono primo firmatario, è pronta da diverso tempo. Un provvedimento sostenuto da tutti i gruppi parlamentari. Per verificarne la condivisione del Governo ho scritto direttamente al Presidente Gentiloni e ai Ministri competenti". Lo afferma, in una nota, il deputato Pd e Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta. "Mi fa piacere, e non avevo dubbi, che il Ministro Delrio nel corso della presentazione della campagna dell’Anas sulla sicurezza stradale, alla quale la mia commissione non è stata invitata nonostante abbia aggiornato in questi anni diverse norme in materia, sostenga la legge che reprime comportamenti scorretti alla guida che sono la causa dell’80% degli incidenti stradali", dice Meta. "Siamo alle ultime battute della legislatura. C’è un solo modo per approvare la norma che punisce i trasgressori anche con la sospensione della patente: presentare un emendamento al collegato al bilancio. Io lo farò a nome della commissione Trasporti e auspico che anche il Governo, che ho sollecitato più volte, condivida questa soluzione. E’ doveroso, infine, da parte mia chiedere ai vertici Anas di venire a riferire in Parlamento sui contenuti e sulle misure per la sicurezza della rete stradale di competenza dell’azienda pubblica”, conclude Meta.