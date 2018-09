20 settembre 2018- 18:57 Sicurezza stradale: ok commissione Senato a ddl seggiolini

Roma, 20 set. (AdnKronos) - Disco verde della commissione Lavori pubblici e trasporti del Senato al ddl sui seggiolini. "Il via libera in commissione a Palazzo Madama al testo che introduce l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini sui seggiolini delle auto - affermano, in una nota, i componenti del Movimento 5 Stelle della commissione -rappresenta uno step decisivo verso la conversione in legge del decreto". "Si tratta di una grandissima conquista per milioni di genitori - sottolineano i 5 Stelle - poiché quest'obbligo darà un contributo decisivo per evitare molte tragedie come le tante che purtroppo si sono registrate negli ultimi anni. Si tratta di una norma per la quale tutto il M5S, a partire dal ministro delle Infrastrutture Toninelli, si è speso sempre con grande decisione: un segnale luminoso combinato e uno acustico avviseranno della presenza del bambino quando si spegne l'auto, evitando così drammatiche dimenticanze o sbadataggini. Siamo molto soddisfatti, perché tra pochi giorni questa conquista di civiltà diverrà finalmente definitiva".