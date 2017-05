SICUREZZA STRADALE: PROTOCOLLO INTESA CCISS - UP (2)

22 maggio 2017- 17:25

(AdnKronos) - Up si impegna, quindi, a promuovere l’adesione volontaria delle proprie associate attraverso singole Convenzioni con Cciss, adesione di tipo volontaristico che coinvolgerà mezzi dotati di telecontrollo. L’attivazione delle Convenzioni consentirà al Cciss di tracciare la movimentazione di prodotti petroliferi e quindi fornire, in caso di incidente che coinvolga il mezzo, informazioni preventive ai mezzi di intervento per una più efficacie gestione dell’emergenza.Le informazioni sui mezzi che verranno monitorati dal Cciss, assicurandone la dovuta riservatezza, riguarderanno la targa del mezzo; la tipologia di prodotto Adr ed altre informazioni disponibili (quali ad esempio: quantità presenti nella cisterna, latitudine/longitudine, velocità/direzione del mezzo.