23 settembre 2018- 13:36 Sicurezza stradale: seggiolini 'salva bebè' obbligatori, ok legge in settimana

Roma, 23 set. (AdnKronos) - I seggiolini 'salva bebè' diventeranno presto obbligatori per tutti i genitori italiani. Il provvedimento diventerà legge nei prossimi giorni. La scorsa settimana la commissione Trasporti del Senato ha dato l'ok all'unanimità al testo che, da dopodomani, sarà all'esame dell'aula di palazzo Madama per l'approvazione definitiva. Un iter che dovrebbe essere molto rapido visto il sostegno corale dei gruppi parlamentari al provvedimento, la cui prima firmataria è Giorgia Meloni di Fdi (ma assorbe altre 6 proposte di legge: oltre a Meloni, ci sono i ddl di Bergamini, Foti, De Lorenzis, Murelli, Gebhard e Pizzetti) e che vede i 5 Stelle in prima linea per l'approvazione. Il ministero dei Trasporti, guidato dal pentastellato Danilo Toninelli, sarà chiamato a dare attuazione alla legge con un decreto ad hoc per stabilire le "caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali" dei seggiolini. La legge infatti prevede genericamente di dotare i seggiolini dei bimbi (fino a 4 anni) di segnali acustici e luminosi per impedire l'abbandono in auto. Si tratterà di acquistare un dispositivo da applicare ai vecchi seggiolini o si dovrà acquistarne di nuovi? Questo è uno dei punti che dovrà regolamentare il decreto del ministro Toninelli.