23 settembre 2018- 13:36 Sicurezza stradale: seggiolini 'salva bebè' obbligatori, ok legge in settimana (2)

(AdnKronos) - In previsione delle spese che dovranno affrontare i genitori per 'mettere in regola' i seggiolini auto dei figli, dovrebbero essere previste agevolazioni fiscali. Anche perchè si tratta di cifre ragguardevoli se si considera che i dispositivi anti-abbandono possono costare dai 150 ai 350 euro. Per questo, come ha spiegato il ministro Toninelli, l'esecutivo si riserva di presentare "una proposta governativa con l'istituzione di un Fondo ad hoc che consenta l'introduzione di un'agevolazione fiscale per l'acquisto del seggiolino anti-abbandono da parte delle famiglie". La copertura sarà prevista nella prossima legge di Bilancio, ancora in discussione nel governo, e che arriverà all'esame del Parlamento nelle prossime settimane. Anche perchè i tempi di applicazione della legge sono stringenti: al massimo entro 1° luglio 2019, le nuove regole dovranno essere operative. Le sanzioni sono quelle già previste per chi non allaccia la cintura o fa viaggiare i bambini senza il seggiolino: una multa da 81 euro, una decurtazione di 5 punti e, in caso di recidiva nel biennio, la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.