SICUREZZA STRADALE: STAMATTINA TRE INCIDENTI IN LOMBARDIA, 4 FERITI

12 giugno 2017- 09:25

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Inizio di settimana particolarmente difficile sulle strade della Lombardia, dove sin dalle prime ore della mattinata si sono verificati tre incidenti stradali nei quali sono rimaste ferite quattro persone.Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 7.15 a Cassina Nova di Bollate, nell'hinterland milanese, dove una persona è stata travolta da un'auto in corsa rimanendo ferita in modo serio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Il ferito è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.Poco dopo, intorno alle 7.20, sulla Tangenziale Est, nei pressi di Cologno Nord, un altro incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione sud. Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista che è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con un'ambulanza e un'auto infermieristica. Per lui si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso. Il centauro è stato ricoverato in codice giallo al San RaffaeleL'ultimo episodio si è verificato intorno alle 7.30 ad Agrate Brianza, comune in provincia di Monza, dove un camion si è scontrato con un'auto in via Damiano Chiesa. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. Due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un minore, portato in codice giallo all'ospedale di Vimercate e un uomo di 42 anni, trasferito in codice rosso al San Gerardo.