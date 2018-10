23 ottobre 2018- 14:24 Sicurezza stradale: Toninelli, per uso cellulari inasprire pene

Roma, 23 ott.(AdnKronos) - "In Parlamento sta iniziando l'iter di riforma del codice della Strada e prevediamo di inasprire le pene per chi usa cellulari e tablet alla guida". Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista a Rai Isoradio. "Non è più accettabile che ci siano così tanti morti a causa della distrazione", ha detto. Ma, per il titolare del Mit, "la cosa fondamentale è anche educare. Vogliamo fare un'attività di educazione. Sono d'accordissimo sul fatto che questa venga svolta già alle scuole medie e poi alle superiori. Ne parlerò con il ministro dell'Istruzione. Serve una rivoluzione culturale per dare buoni esempi e questo deve partire anche dal mio ministero e dal Governo".