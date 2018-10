21 ottobre 2018- 12:02 Sicurezza: verso ok ddl Fi su videosorveglianza in asilo e case riposo/Adnkronos (2)

Nodi sui quali, prosegue Calabria, "abbiamo lavorato. Abbiamo migliorato la legge raccogliendo le indicazioni del garante della Privacy che infatti ha riconosciuto questi miglioramenti rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura (approvato alla Camera ma poi non esaminato dal Senato, ndr). Perchè, sia chiaro, noi non intendiamo controllare nessuno ma vogliamo proteggere la sicurezza di bambini, anziani e disabili. E vogliamo fornire con questa legge anche uno strumento di difesa agli insegnanti e operatori che potrebbero essere ingiustamente accusati". Il ddl è composto di 7 articoli. Il primo spiega le finalità della legge ovvero quella di "prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità". E la videosorveglianza viene individuata come uno strumento appunto di prevenzione e contrasto. Si tratterà di telecamere a circuito chiuso, è vietato l'uso di webcam. Il tutto, assicura Calabria, nel rispetto della privacy ma anche dei lavoratori e del rapporto tra maestre-alunni e operatori sanitari-pazienti. "Il presupposto da cui parte l’iniziativa legislativa -si legge nel testo del provvedimento- è la tutela dell’interesse preminente del soggetto debole, senza per questo costituire affatto una minaccia per il lavoratore né tanto meno per la stabilità dell’alleanza educativa e curativa".