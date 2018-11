14 novembre 2018- 16:53 Sicurezza: voti da martedì sera ad Affari Costituzionali Camera

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - Lunedì 19 novembre audizioni e martedì, alle 9,30, termine per la presentazione di emendamenti con voti a partire dalle 20. E' quanto stabilito, in merito all'esame del decreto Sicurezza, l'ufficio di Presidenza della commissione Affari Costituzionali della Camera. "È dovere della commissione -ha spiegato il presidente, Giuseppe Brescia, dei 5 Stelle - esaminare in maniera approfondita il provvedimento, approvato con molte modifiche sostanziali dal Senato, alcune inserite direttamente nel maxiemendamento. Come ho rilevato nella relazione tenuta lunedì in commissione sono stati aggiunti 34 articoli e il decreto ne conteneva 40". Il testo è atteso in aula per venerdì 23 novembre.