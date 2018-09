24 settembre 2018- 16:54 Sicurezza: Zaia, vittoria della legalità e delle gente per bene

Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “Una vittoria della legalità e della gente per bene. Cambia la musica. Ora pancia a terra e applicarlo fino in fondo”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime la sua soddisfazione per l’approvazione del “Decreto Sicurezza” da parte del Governo.“Oggi – aggiunge Zaia – viene concretizzato un preciso impegno preso con i cittadini. Finalmente si va nella direzione di un Paese che sappia applicare con rigore le regole della legalità e riesca a scandirle con chiarezza e certezza a tutela dei cittadini. E’ la strada giusta, anche se può sembrare una cosa strana in un paese abituato da troppo tempo ad avere molte regole, ma ad applicarne poche e spesso male”.“In questa scelta del Governo e del Ministro dell’Interno Salvini – conclude Zaia – troviamo con soddisfazione alcuni princìpi che hanno informato tante battaglie condotte anche in Veneto per l’affermazione della legalità”.