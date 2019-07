30 luglio 2019- 18:31 Sicurezza: Zingaretti, 'parole Gabrielli preoccupanti, serve piano straordinario'

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - “L’allarme lanciato oggi dal capo della Polizia Gabrielli ci preoccupa moltissimo. Nonostante i nostri governi abbiano realizzato un ambizioso piano di assunzioni, sul personale della sicurezza insiste un problema strutturale. Troppo pochi gli assunti per sostituire chi va in pensione. Noi vogliamo davvero investire sulla sicurezza delle persone, per questo occorre un piano straordinario che potenzi le scuole oltre ad aumentare da subito i posti nei concorsi disponibili". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti."Solo una corsa contro il tempo e un piano straordinario -aggiunge- consentiranno alle Forze dell’Ordine di mantenere e potenziare il loro livello di efficienza”.