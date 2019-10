14 ottobre 2019- 17:43 Siderurgia: Federacciai, Italia prima in Europa per riciclo acciaio (2)

(AdnKronos) - Le emissioni di CO2 della siderurgia italiana si sono più che dimezzate, in termini sia assoluti che specifici, a partire dal 1990, anno di riferimento del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo sul clima di Parigi. Le emissioni di polveri al camino per tonnellata di acciaio prodotto si sono ridotte di oltre il 60% e quelle di ossidi di azoto di oltre il 30% negli ultimi 10 anni. E dal 2010 ad oggi, secondo i dati del Rapporto di Sostenibilità di Federacciai, i consumi idrici specifici sono calati del 14% anche per gli investimenti che hanno avuto come obiettivo la massimizzazione del ricircolo delle acque.Sul fronte della formazione nel periodo 2015-2018 le ore di formazione erogate sono aumentate del 12%, con un trend in ascesa che ha interessato tutte le categorie di lavoratori, mentre gli indici di frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro evidenziano un trend discendente, con un calo di oltre il 60% di entrambi gli indicatori dall’inizio della rilevazione nel 2005.