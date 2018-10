21 ottobre 2018- 14:05 Siemens: batte Ge e firma accordo per fornitura elettricità in Iraq

Roma, 21 ott. (AdnKronos/dpa) - Siemens vince la sfida con la rivale Usa General Electric in Iraq. Il colosso tedesco ha firmato, infatti, un memorandum of understanding per potenziare la fornitura di elettricità di 11 gigawatts nei prossimi quattro anni. La roadmap dell'intesa prevede risparmio dei costi e la generazione di elettricità addizionale per 23 milioni di persone, spiega Siemens.