SIENA: CALDEROLI, DA GOVERNO NESSUNA SOLIDARIETà PER AUTISTA ACCOLTELLATO

30 luglio 2017- 15:25

Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Non una parola da parte di Gentiloni, di Minniti o di Alfano, e ovviamente di Renzi, sul grave fatto avvenuto ieri nel senese, dove un clandestino che non doveva trovarsi più in Italia ha quasi ucciso a coltellate un autista di autobus. Non una parola di scuse per la loro responsabilità politica per aver fatto entrare questo immigrato e non averlo controllato, non una parola di vicinanza all'uomo ferito". Lo afferma Roberto Calderoli, responsabile organizzazione della Lega. "Se questo clandestino era in giro liberamente -aggiunge- la responsabilità è del Viminale e del governo, e del Pd che sta facendo entrare queste centinaia di migliaia di irregolari africani, senza pensare alle conseguenze in termini di sicurezza. Almeno una parola di scuse sarebbe doverosa cari Gentiloni, Minniti, Alfano e Renzi... Ma se questi signori, dopo tutti i danni combinati, provassero a dimettersi facendo il più bel regalo possibile ai cittadini?".