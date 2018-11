15 novembre 2018- 07:38 Silurata da Melania la vice di Bolton

Washington, 15 nov. (AdnKronos/Dpa) - Via Mira Ricardel dopo lo scontro con Melania Trump. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che la vice consigliera per la Sicurezza nazionale, numero due di John Bolton, è stata trasferita ad un altro incarico, da dove "continuerà a sostenere il presidente". Ricardel era finita nel mirino della first lady dopo il viaggio in Africa del mese scorso. La lite tra la signora Trump e la numero due di Bolton, hanno riferito i media americani, era scoppiata per una disputa sui posti a sedere sull'aereo. Secondo Melania Ricardel "non meritava l'onore di lavorare per la Casa Bianca".