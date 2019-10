3 ottobre 2019- 18:08 Silver generation sempre più connessa, da Amplifon l’ecosistema digitale

Roma, 3 ott. - (AdnKronos) - Indipendenti, amanti della vita sociale, legati ai propri amici e inseparabili dallo smartphone. Non è il ritratto dei ‘millennials’, ma di una nuova generazione – la “55 special” – che con il suo stile di vita sembra decretare la fine della terza età. A suggerirlo i dati della ricerca internazionale “Generazione 55 special”, promossa da Amplifon e condotta da Ipsos, che ha esaminato il profilo, i valori, le abitudini e i comportamenti di 6 mila over 55 di Italia, Australia, Francia, Germania e Stati Uniti. Oggi la silver generation, dunque, è sempre più attiva e digitale. Basti pensare che più di 7 italiani over 55 su 10 si connettano almeno una volta al giorno. Per offrire un’assistenza personalizzata e continua ai senior contemporanei, l'azienda ha sviluppato l’Amplifon Product Experience (Ape) che amplia i servizi messi a disposizione e rende l’esperienza d’uso dei device acustici sempre più distintiva e personalizzata.Come Amplifon, spiega all’Adnkronos, Chiara Fracassi, Corporate Brand & Customer Experience Director, “offriamo un servizio e quindi è nostro dovere innovare in base alle caratteristiche dei nuovi target”. Per questo, “oltre a commercializzare apparecchi acustici tecnologicamente sempre più avanzati, in grado di controllare sistemi domotici in casa, abbiamo dato vita ad un ecosistema digitale proprietario che ci permette in real time di verificare l’effettivo utilizzo del dispositivo, così da avere a disposizione moltissimi dati per la personalizzazione di questa esperienza”. Dati che, ad esempio, spiega la Fracassi, “possiamo mettere a disposizione dei medici, come una sorta di cartella clinica online, che hanno così la possibilità di verificare se effettivamente quella persona sta seguendo la terapia”. Ma i vantaggi sono anche sociali, in quanto la piattaforma rappresenta anche un canale di interazione per chi ha meno possibilità.Pilastro dell’Amplifon Product Experience, è l’Amplifon App che permette alle persone di gestire il proprio device acustico direttamente dallo smartphone e garantisce una migliore esperienza di ascolto tramite il controllo del volume, la riduzione del rumore e del vento. Permette inoltre di prenotare direttamente gli appuntamenti con l’audioprotesista.