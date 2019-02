25 febbraio 2019- 20:33 Silvio esulta e attacca

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "Dunque tutto bene: gli italiani continuano ad aprire gli occhi". Esulta Silvio Berlusconi, che così conclude una lunga nota diffusa da Forza Italia a commento del voto in Sardegna. Soddisfatto, il leader azzurro vede "una stagione nuova" per la Regione, che "tornerà a crescere, risolverà i suoi problemi con il modello di buon governo del centro-destra che funziona in tante regioni italiane". "Desidero congratularmi con Christian Solinas - scrive ancora il Cav - e con tutti gli eletti di Forza Italia e del centro-destra. Ringrazio anche le azzurre e gli azzurri della Sardegna, i nostri candidati, il coordinatore regionale, i parlamentari, gli amministratori locali e i molti militanti che ho visto impegnati con generosità e dedizione durante la campagna elettorale. A tutti loro voglio ribadire che sarò vicino al nuovo governo regionale per garantire la realizzazione concreta del nostro programma".Il ''centrodestra si conferma anche in Sardegna la maggioranza naturale degli italiani" e Forza Italia conferma la sua funzione ''essenziale'', continua il Cav, che assicura come con la coalizione a tre " si è confermata essenziale la funzione di Forza Italia che anche in Sardegna ha dato vita a liste civiche con suoi esponenti, che naturalmente sul piano politico vanno sommate ai voti di Forza Italia".Poi il Cav sferra l'attacco: "Due considerazioni infine sui nostri avversari: il centrosinistra ha confermato di essere in crisi di idee, di uomini, di consenso. I Cinquestelle hanno finalmente imboccato la strada di un declino irreversibile che si aggrava man mano che il Paese si rende conto della loro totale inettitudine".