SIMEST: A DICEMBRE FINANZIA INTERNAZIONALIZZAZIONE 41 IMPRESE ITALIANE (2)

9 gennaio 2018- 12:49

(AdnKronos) - Safet Spa lavora per diversi grandi gruppi del settore delle infrastrutture. I mercati di destinazione sono ubicati principalmente in Nord Africa. Nel quadro di un ampio progetto di espansione sui mercati esteri, Safet ha attualmente avviato un percorso di internazionalizzazione che prevede l’analisi di nuovi Paesi tra i quali il Camerun che ha ampi margini di sviluppo e di crescita economica.Minipan Srl di Massa Lombarda (Ra) che progetta, produce e commercializza macchine ed impianti per il settore bakery, ha ottenuto un finanziamento Patrimonializzazione di 400mila euro grazie al quale potrà rafforzarsi sui mercati internazionali, dove è già presente grazie ad una rete di distribuzione capillare. Minipan, cliente anche di Sace che ne ha supportato i progetti di sviluppo in Brasile, è leader nel settore specifico delle macchine automatiche per gli snack da forno, e collabora con alcune tra le più importanti aziende internazionali del settore.Pavoncelli Ernesto e Figli Spa di Pescantina (VR) ha scelto SIMEST per finanziare la partecipazione alla fiera Seoul Food & Hotel 2018 che si svolgerà a maggio 2018 a Seoul. Il Salumificio Pavoncelli nasce nel 1899, per la produzione sia di salumi tipici delle terre veronesi, sia specialità legate alla miglior arte salumiera italiana come prosciutti cotti, salumi e insaccati stagionali, arrosti e stufati. Può contare su uno stabilimento di circa 10.000 mq, che soddisfa la produzione richiesta dal mercato Italiano ed estero.