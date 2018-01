SIMEST: A DICEMBRE FINANZIA INTERNAZIONALIZZAZIONE 41 IMPRESE ITALIANE (3)

9 gennaio 2018- 12:49

(AdnKronos) - Fope Spa di Vicenza grazie a due finanziamenti Simest parteciperà a Baselworld a Basilea, a due fiere ad Hong-Kong - International Jewellery Show 2018 a marzo e Jewellery and Gem Fair 2018 a settembre - e a tre fiere in USA - JKC Las Vegas a giugno, la Centurion Arizona a gennaio 2018 e la Centurion South Beach Miami che si terrà il prossimo ottobre. La Fope (Fabbrica Oreficeria Preziosi Esportazioni) è una storica e prestigiosa azienda orafa attiva nel mercato dei gioielli a livello globale. Il core-business è focalizzato sulla creazione e produzione in-house di gioielli dedicati al mercato femminile con un posizionamento nell’alta gamma. Nuova Mondial Mec Srl, ha ottenuto da SIMEST un finanziamento di 500mila euro grazie al quale potenzierà la presenza sul mercato statunitense, il secondo in termini di fatturato dopo l’Italia, inaugurando una sede commerciale in California. La società, cliente anche di Sace, con sede a Coriano in provincia di Rimini, si occupa della fabbricazione di macchinari per la levigatura e la lavorazione di marmo, granito e pietre naturali.