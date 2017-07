SIMEST: SOCIETà ADERISCE A PREMI DI LAUREA COMITATO LEONARDO (4)

(AdnKronos) - Tra i requisiti richiesti per candidarsi al Premio SIMEST SpA: tesi di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in discipline economiche o ingegneria, con votazione non inferiore a 108/110, con titolo conseguito successivamente al 01/02/2017 ed entro la data di scadenza del presente bando. Per il giudizio finale saranno valutati: l’originalità dell’approccio seguito, l’adeguatezza del modello teorico di riferimento per l’analisi, il livello di approfondimento delle problematiche connesse allo sviluppo della competitività, dell’impresa italiana nel processo di internazionalizzazione, la scelta delle strategie da adottare per un approccio ottimale all’internazionalizzazione e l’analisi delle evidenze empiriche (case studies).