SINDACATO: BENTIVOGLI (FIM), UNITà NON GUASTA MA DEVE PRODURRE AVANZAMENTI

2 gennaio 2018- 12:16

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - "L’unità sindacale non guasta ma deve produrre avanzamenti. Quando si è uniti per star fermi o in retromarcia meglio non allontanarmi mai dal merito e difendere la nostra gente, proprio come abbiamo fatto questo mese su lavoro e previdenza". Ad affermarlo in un'intervista a 'Democratica' è il segretario generale dei metalmeccanici della Cisl Marco Bentivogli. Serve poi secondo il sindacalista una semplificazione del quadro sindacale all’interno delle confederazioni, come è avvenuto in tutta Europa riducendo il numero delle categorie e nel numero delle sigle sindacali. La Cgil secondo il leader Fim "è imprigionata in un’idea del lavoro e del sindacato le cui difficoltà sono accentuate dall’essere orfane di un rapporto organico con un partito di dimensioni degne di una grande confederazione. Nonostante le profonde divisioni di visione penso che le ragioni che nel dopoguerra hanno dato vita a Cgil Cisl Uil non siano più attuali".