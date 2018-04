20 aprile 2018- 18:34 Sindacato: Capone (Ugl) presiede a Montevideo convegno 'Costruire ponti' (2)

(AdnKronos) - "Per questo – ha continuato Capone – è necessario ridare valore al lavoro, promuovendo un rinnovato concetto di competitività, basato sulla qualità, sulle competenze e sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, sia in Italia sia a livello internazionale.” Presenti al convegno i sindacalisti dell’America Latina provenienti da Argentina, Brasile, Perù, Uruguay, Cile, Guatemala, Ecuador, Messico e Paraguay. Al termine dei due giorni di convegno a Montevideo, il leader dell’Ugl è atteso a Tashkent in Uzbekistan per partecipare a una conferenza sindacale mondiale, successivamente partirà alla volta di Mosca per un incontro con la Commissione Lavoro della Duma russa.A maggio Capone è stato invitato dalla Commissione Lavoro del Congresso degli Stati Uniti per un incontro a Washington. Mentre a giugno è atteso al Parlamento Europeo e al Parlamento belga, per discutere di importati strategie per la modernizzazione del Paese, nella piena valorizzazione occupazionale. Qualche mese fa, riferisce ancora la nota, a Parigi Capone era stato relatore al seminario "Economie collaborative: dengers ou solutions" assieme a parlamentari francesi, grandi imprenditori ed economisti. In Argentina ha stretto rapporti con il Ministro del Lavoro, Jorge Triaca, e ha siglato un patto di collaborazione con la potente CGT (Confederacion General del Trabajo). "Alla luce dei fatti, l’UGL si sta facendo strada sul piano internazionale, dove si è conquistata un ruolo di rilievo anche in Unione Europea", conclude l'Ugl.