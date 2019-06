6 giugno 2019- 19:00 Sindaco Legnano ritira dimissioni

Milano, 6 giu. - (AdnKronos) - Gianbattista Fratus, sindaco di Legnano finito lo scorso maggio agli arresti domiciliari per una storia di presunta turbata libertaà degli incanti, ha revocato le sue dimissioni. Si tratta di una scelta dettata, da quanto apprende l'Adnkronos, dalla piena fiducia nella giustizia dalla certezza che in tempi brevi verrà chiarita la sua posizione. "Non sarebbe giusto un passo indietro, neppure nei confronti dei cittadini di Legnano che con il loro voto hanno scelto Fratus come loro sindaco". Lo affermano Paolo Grimoldi, segretario nazionale della Lega Lombarda, e tutti i sindaci, i consiglieri regionali e i parlamentari del territorio e della provincia leghista del Ticino. "Non sarebbe giusto - continuano - attendere i tempi troppo lunghi della giustizia, per cui come Lega diciamo e ripetiamo a gran voce che siamo tutti con Giambattista Fratus e sposiamo la sua scelta di ritirare le dimissioni". In queste settimane, aggiungono, "tutta la Lega, dai suoi vertici alla sua base, ha ripetutamente manifestato la sua totale fiducia e la sua stima immutata in Giambattista Fratus. Per questo oggi siamo tutti con lui, e non solo a parole, e non possiamo che sostenerlo senza se e senza ma in questa sua decisione di buon senso di ritirare le dimissioni da sindaco di Legnano. È la miglior decisione. Abbiamo piena fiducia nella giustizia e siamo certi che verrà fatta totale chiarezza sulla posizione di Fratus, e che non resteranno ombre su di lui, ma l'amministrazione di un Comune importante come Legnano non può attendere i tempi lunghi della nostra giustizia. Vai avanti Fratus - concludono -, per la Lega, per Legnano".