SINISTRA: APPELLO FALCONE-MONTANARI, DOMANI ASSEMBLEA AL BRANCACCIO

17 giugno 2017- 16:43

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Domani domenica 18 giugno al Teatro Brancaccio di Roma (Via Merulana, 244) , dalle ore 9.30 l’appello lanciato da Anna Falcone e Tomaso Montanari riunirà"cittadini e cittadine da tutta Italia,rappresentanze della società civile, del mondo del lavoro e del mondo politico di sinistra per aprire uno spazio politico nuovo di confronto sin dal suo atto fondativo". Si legge in una nota. "Il 18 giugno -si spiega- inizia un percorso partecipato fra cittadini, forze civiche e soggetti politici per costruire un'alleanza per la democrazia e l'uguaglianza. Inizieremo dalla individuazione dei punti che ci uniscono e che saranno le priorità di cui occuparsi in un programma che sarà partecipato e costruito dai territori. Dopo il voto del 4 dicembre i cittadini non si accontentano più di difendere la Costituzione ma vogliono che venga attuata a partire dal diritto al lavoro, salute, istruzione alla costruzione di una società solidale e inclusiva che combatta le diseguaglianze e garantisca le pari opportunità". "L'obiettivo è quello di costruire un programma fortemente innovativo che parli di riconversione energetica, sviluppo sostenibile e equità fiscale, economia della conoscenza, del modo migliore di valorizzare le risorse di questo paese a partire dalle risore umane, dall'ambiente, dal paesaggio, dai beni culturali e dai tanti talenti inespressi del nostro Paese. L’iniziativa di domani è il primo passo per dare protagonismo e rappresentanza alla parte più fragile attiva del nostro Paese", concludono. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Facebook.