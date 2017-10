SINISTRA: D'ALEMA 'DIVIDE' VENDOLA E PISAPIA, SCONTRO VIA TWITTER

4 ottobre 2017- 18:54

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Massimo D'Alema 'divide' Nichi Vendola e Giuliano Pisapia scatenando un botta e rispostra via twitter tra l'ex-governatore della Puglia e il leader di Campo progressista. Vendola difende D'Alema dopo l'attacco di Pisapia che ha definito l'ex-premier 'divisivo': "Ha ragione Pisapia: D'Alema è divisivo, divide la sinistra dalla destra. Per Pisapia è sufficiente dividere la sinistra...". Ribatte l'ex-sindaco di Milano: "Si può cambiare idea, ma non dimenticare: hai governato la Puglia in variegata compagnia. A Milano non c'era destra in giunta".