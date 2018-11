23 novembre 2018- 15:24 Sinistra: domani assemblea 'Futura' con Zingaretti e Boldrini

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - Domani si terrà l’assemblea nazionale di Futura presso l’Auditorium Donat Cattin a Roma, in via Rieti 13, dalle 11 alle 14. Interverranno Laura Boldrini, deputata ed ex Presidente della Camera, Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, Marco Furfaro, coordinatore di Futura, Monica Frassoni, Presidente dei Verdi Europei, Beatrice Brignone, Segretaria di Possibile, Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio, Lorenzo Marsili, di Diem25, Anita Pirovano, capogruppo Milano progressista, Valentina Cuppi, vicesindaca di Marzabotto, Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, Giuseppe Giudiceandrea, consigliere regionale della Calabria e Maria Pia Pizzolante, presidente di TILT. Si legge in una nota."Sarà una assemblea aperta, a pochi mesi dalle elezioni europee, in cui discutere di come provare a fermare le montanti barbarie e i nazionalismi che soffiano forte sul Paese e sul continente. Per fermare i razzisti, i muri e l’intolleranza non basterà né il solito cartello elettorale né tantomeno il fronte senz’anima di coloro che non vogliono cambiare mai niente. Serve invece una proposta che vada oltre i vecchi schemi e che abbia le basi su tre pilastri: persone, unità e una nuova Europa. Che sia ecologista, progressista e femminista", si conclude.