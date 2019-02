22 febbraio 2019- 19:09 Sinistra: domani assemblea 'Perimolti' dei comitati territoriali Leu

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - Domani, Sabato 23 febbraio, alle ore 10.00, presso il Teatro Lo Spazio in Via Locri, 42 a Roma ( San Giovanni) si terrà l’assemblea "#PERIMOLTI, verso un partito di Sinistra", organizzato dalla rete dei comitati territoriali di LeU. Partecipano, tra gli altri, Francesco Laforgia, Luca Pastorino, Rossella Muroni, Nicola Fratoianni, Silvia Prodi, Serena Spinelli, Ottorino Ferilli, Anna Falcone, Stefano Draghi, Lorenzo Marsili, Andrea Serra. Si legge in una nota.