11 settembre 2019- 16:14 Sinistra: festa Articolo 1 dal 18 al 22 settembre, Conte tra gli ospiti (2)

(AdnKronos) - Sabato 21 Nicola Fratoianni e Elly Schlein, tra gli altri, discuteranno di immigrazione alle 17 mentre alle 18 Gianni Cuperlo e Alfredo D'Attorre parteciperanno alla presentazione del libro 'Titanic' di Chiara Geloni. Alle 19 si parlerà di Europa con David Sassoli, introduce Nico Stumpo.Domenica 22 alle 18 ci sarà Pier Luigi Bersani e a seguire alle 19 e 30 l'intervento di chiusura della festa con Speranza. Infine alle 21 un omaggio a Andrea Camilleri con D'Alema e gli scrittori Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni. La festa si apre il 18 settembre con un dibattito con ilsegretario del Pd Nicola Zingaretti e il ministro della SaluteRoberto Speranza. Il 19, alle 18, alla festa sarà presente ilpremier Giuseppe Conte che, ha spiegato Scotto, "aveva già datola sua disponibilità a luglio, in un altro quadro politico e amaggior ragione ora ha confermato". Il 20 settembre Luca Teleseintervisterà l'ex premier greco Alexis Tsipras e lo stesso Scotto(alle 19). Sabato alle 19 ospite della festa sarà David Sassoli,per parlare di "Europa, i valori e la politica".La festa si chiuderà domenica con una intervista a PierluigiBersani (ore 18), il saluto conclusivo di Speranza e un omaggio aCamilleri con Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni eMassimo D'Alema.Ai giornalisti che gli chiedevano se questa potrebbe esserel'ultima festa di Articolo Uno in vista di un eventuale rientronel Pd, Nico Stumpo, deputato, ha risposto che quello che ha datovita al governo "non è un contratto ma l'ambizione di un progettopolitico che vada oltre. Non è facile, non si può decidere atavolino ma noi continueremo a lavorare per rilanciare ecostruire un centrosinistra capace di essere maggioranza e leevoluzioni del centrosinistra passeranno anche dalla capacità digoverno. Lavoriamo per dar vita a centrosinistra più ampio".Conte aveva dato disponibilità a partecipare alla nostra festa già a luglio a maggior ragione diventa primo appuntamento pubblico spadaforaart.1 dentro la ricostruzione di un nuovo centrosinistra