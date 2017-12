SINISTRA: FRATOIANNI, CON GRASSO CONTRO DISUGUAGLIANZE, PD HA FALLITO

9 dicembre 2017- 17:57

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "Pietro Grasso può rappresentare davvero un punto di riferimento significativo e di attrazione per una proposta politica ed elettorale che aspira a cambiare l’Italia, a farla uscire dall’abisso delle diseguaglianze, e a dare piena cittadinanza ai diritti di dignità delle persone, diritti sociali e diritti civili". Lo ha affermato Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana nel corso dell’inaugurazione del nuovo circolo e della nuova sede di SI a Calenzano, in provincia di Firenze.“Con lui - ha proseguito il leader di SI - una squadra di persone, storie, esperienze collettive e culture, in grado di costruire insieme la rappresentazione di un percorso e di un’aspirazione politica di rinnovamento. Noi puntiamo a mettere in discussione l’attuale assetto della politica italiana, che in questi anni è stato dominato da forze politiche dal Pd alla destra ai M5S che non sono in grado di dare al Paese le risposte di cui ha bisogno".“Questa è la ragione per cui nasce - ha concluso Fratoianni - e si sta ampliando anche nel territorio la proposta di Liberi e Uguali".