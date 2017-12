SINISTRA: FRATOIANNI, DA RENZI FAKE NEWS, NOI UNICO ARGINE ALLA DESTRA

10 dicembre 2017- 15:15

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - “'Ogni voto a Liberi e uguali è un regalo alla destra'. Insomma Renzi continua con la messa in onda delle sue personalissime fake news". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. La verità -aggiunge- è che il suo Partito democratico ha realizzato con tale pervicacia il programma di Berlusconi che alla destra ci pensa da solo". "A questo punto dalle parti del Nazareno si mettano l'anima in pace: in questa campagna elettorale c'è una alternativa e l'unico vero argine alla destra. Una sinistra -conclude Fratoianni- capace di presentare un programma e una piattaforma che faccia del cambiamento radicale rispetto alle politiche di questi anni il suo orizzonte”.