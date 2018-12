1 dicembre 2018- 19:18 Sinistra: Fratoianni, oggi a Roma primo passo per costruire alternativa

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "Avrei voluto essere a Roma stamattina, per seguire i lavori si 'Oltre le disuguaglianze', l’assemblea con cui Luigi de Magistris ha lanciato un percorso per le prossime elezioni europee. Ma sono sulla nave Mare Jonio, per provare a fare un pezzo del lavoro che c’è da fare: raccontare la verità e documentare ciò che accade, contro la propaganda e la fabbrica della paura della nuova estrema destra in Italia e in Europa". Lo scrive su Facebook il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, commentando l'incontro di oggi al Teatro Italia di Roma. "Ho seguito online le testimonianze tutte belle e importanti -aggiunge- Non solo parole e buone intenzioni, ma esperienze, pratiche. Un primo passo per la costruzione di un’alternativa di cui c’è bisogno in Europa. Mettiamoci in cammino".