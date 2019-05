24 maggio 2019- 15:43 Sinistra: Fratoianni, 'scuse a Mannoia? forse più da Renzi che da me'

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Intanto ringrazio Fiorella Mannoia ed altri che hanno deciso di votare La Sinistra". Lo dice Nicola Fratoianni di La Sinistra a Repubblica Tv. E alla cantante che chiede ai leader di centrosinistra di chiedere scusa per aver spinto lei ed altri elettori nelle braccia dei 5 Stelle, replica: "Se da sinistra fai politiche di destra, se in nome del centrosinistra fai la Buona Scuola, togli l'art.18 è chiaro che gli elettori se ne vanno da un'altra parte... Non so se Mannoia si riferisca a me, credo di più a qualcun'altro", dice Fratoianni alludendo a Matteo Renzi e alle politiche del suo governo.