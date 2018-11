22 novembre 2018- 14:23 Sinistra: Furfaro, sabato assemblea Futura per lista oltre schemi

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo deciso di tenere la nostra assemblea nazionale in maniera aperta, a pochi mesi dalle elezioni europee, per discutere con altre forze e personalità di come fermare le montanti barbarie e i nazionalismi che soffiano forte sul Paese e sul continente. Proporremo un progetto, una lista, che vada oltre i vecchi schemi, cioè che non sia né un cartello elettorale della sinistra radicale né il fronte della conservazione di questa Europa". Lo sottolinea Marco Furfaro, coordinatore di Futura, in vista dell'assemblea che si terrà sabato prossimo a Roma. "Serve una lista unitaria -aggiunge- per una nuova Europa, che sia ecologista, progressista, femminista. Una lista che dica no ai nazionalismi ma che si batta per un’Europa dalla parte delle persone. Dobbiamo unirci per cambiare”. All'assemblea interverranno, tra gli altri, Laura Boldrini, Nicola Zingaretti, lo stesso Furfaro, Monica Frassoni (presidente dei Verdi europei), Beatrice Brignone (segretaria di Possibile), Massimiliano Smeriglio (vicepresidente della Regione Lazio).