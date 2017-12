SINISTRA: MARIA GRECO LASCIA IL PD E ADERISCE A LIBERI E UGUALI

23 dicembre 2017- 16:39

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - Stamattina ad Agira, in provincia di Enna, i deputati di Mdp-Liberi e uguali Arturo Scotto e Angelo Capodicasa sono intervenuti alla conferenza stampa del sindaco e parlamentare Maria Greco che ha formalizzato la sua adesione a Liberi e uguali con Pietro Grasso. "E' una scelta molto significativa -afferma Scotto- di una deputata e amministratrice che sceglie di lasciare il Pd per aderire al progetto di una sinistra moderna e inclusiva. Abbiamo l'ambizione in Sicilia e in tutto il Mezzogiorno di rappresentare quella parte di società che ha pagato di più il prezzo della crisi, quei tanti giovani che sono costretti a emigrare perché il lavoro non c'è o è precario". "Scelgo di lasciare il Pd -il commento di Greco- perché ha tradito gli ideali della mia gioventù, credo nel progetto di Grasso perché mette al centro i territori e mi riporta all'origine del mio impegno politico".