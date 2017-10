**SINISTRA: PISAPIA, D'ALEMA? NO VETI MA MENO PROTAGONISMI**

4 ottobre 2017- 18:51

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Non ho mai messo veti sulle persone". Lo precisa Giuliano Pisapia rispetto alle dichiarazioni di stamattina su Massimo D'Alema spiegando di aver parlato della necessità di "meno protagonismi personali" e del saper fare, quando serve, "qualche passo di lato". Un "monito generale che vale tanto per D’Alema quanto per il sottoscritto".