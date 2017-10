SINISTRA: PISAPIA, D'ALEMA? NO VETI MA MENO PROTAGONISMI (2)

4 ottobre 2017- 18:52

(AdnKronos) - "Non ho mai messo veti sulle persone, né ho intenzione di metterne ora o in futuro. Come ricordo molto spesso ultimamente, non bisogna fermarsi ai titoli ma leggere e ascoltare con attenzione. Questa mattina -dice Pisapia- rispondendo a Massimo Giannini che mi chiedeva un commento sulla dichiarazione di Massimo D’Alema che mi sollecitava ad avere maggiore coraggio, ho detto che sono sempre stato coerente e andato fino in fondo seguendo le mie idee". "Ho aggiunto che sarebbe auspicabile che ci siano meno protagonismi personali e che talvolta è necessario accompagnare i percorsi sapendo anche fare qualche passo di lato. Un monito generale che vale tanto per D’Alema quanto per il sottoscritto: come ripeto da mesi non inseguo ruoli o candidature bensì mi sono messo al servizio per costruire un nuovo centrosinistra per battere destre e populismi, senza alcuna velleità personale”, conclude.