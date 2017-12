SINISTRA: RENZI, GRASSO E BOLDRINI COME FINI E PIVETTI, NOI OLTRE PERSONALISMI

10 dicembre 2017- 11:20

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Dal punto di vista istituzionale è sorprendente: mi pare che i precedenti siano Irene Pivetti e Gianfranco Fini con risultati, se ben ricordo, non eccellenti. Sul piano politico, i miei auguri a Grasso e Boldrini per la loro avventura, il Pd è una comunità diversa, che va oltre i personalismi". Lo afferma il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Repubblica'.Poi, soffermandosi in particolare sulla scelta del presidente del Senato, l'ex premier aggiunge: "Ha un difetto e un pregio. Il difetto è che addolora e dispiace. Mentre il pregio è che fa chiarezza agli italiani su chi cercava un’intesa e chi no. Per me è inspiegabile che mentre la sinistra europea cerchi unione su temi e progetti, in Italia questo non accada. Ci abbiamo provato fino alla fine: purtroppo ha vinto la linea di chi voleva la rottura, la linea di D’Alema. Del resto D’Alema ha combattuto Occhetto, Prodi, Veltroni, Fassino: che adesso combatta anche me è quasi rassicurante, si vede che non cambia mai. Forse però alla fine meglio così: gli elettori potranno scegliere in piena libertà"."Ma parliamoci chiaro: nei collegi uninominali -ribadisce Renzi- ogni voto dato a Grasso e D’Alema è un voto regalato a Berlusconi e Salvini. La nostra gente questo lo sa. Mentre sul proporzionale la partita per il primo posto sarà a due: Pd contro Grillo".