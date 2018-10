27 ottobre 2018- 18:20 Sinistra: Si, stop Leu, avanti per progetto alternativo a Ppe-Pse e destre

Roma, 27 ott. (AdnKronos) - Stop al progetto di Liberi e Uguali e avanti con la costruzione di un soggetto di sinistra "alternativo alla coppia dell’austerità Ppe-Pse e alle destre nazionaliste, in cui possano confluire tutte le forze di sinistra, civiche, ambientaliste che vogliano battersi per un mondo più giusto e solidale". E' quanto deciso dall'Assemblea di Sinistra italiana riunitasi oggi, linea esplicitata nel documento approvato al termine della riunione con 15 astensioni."Un anno fa -sottolinea il partito guidato da Nicola Fratoianni- abbiamo dato vita a Liberi e uguali. Ne abbiamo misurato l’insufficiente risultato elettorale e soprattutto l’inadeguatezza del profilo politico e programmatico, ma dopo il 4 marzo abbiamo comunque deciso di insistere, per verificare la possibilità di un’evoluzione positiva. Lo dovevamo a oltre un milione di elettori e all’impegno di tante e tanti militanti, oltre che di centinaia di candidate e candidati". "Per questo abbiamo promosso insieme al presidente Grasso e a Mdp un processo in due fasi, la prima delle quali di discussione pubblica sui fondamenti politici e culturali, nonché sulle scelte di fondo della fase, e la seconda, qualora ce ne fossero state le condizioni, di tipo propriamente congressuale. Lo abbiamo deciso il 26 maggio ma da allora abbiamo dovuto registrare la sostanziale inerzia del percorso, che di fatto è stato portato su un binario morto e trascinato in un paralizzante gioco del cerino". (segue)