27 ottobre 2018- 18:28 Sinistra: Si, stop Leu, avanti per progetto alternativo a Ppe-Pse e destre (2)

(AdnKronos) - "Per questo -prosegue il documento-?la nostra Direzione nazionale l’8 ottobre ha deciso di rompere questo schema e lanciare una proposta politica, che oggi proponiamo di riconfermare. Riteniamo che sia necessario in Italia e in Europa costruire un terzo spazio, alternativo alla coppia dell’austerità Ppe-Pse e alle destre nazionaliste, in cui possano confluire tutte le forze di sinistra, civiche, ambientaliste che vogliano battersi per un mondo più giusto e solidale"."Crediamo -sottolinea Sinistra italiana- che questo processo possa trovare un primo momento di confronto politico nelle prossime elezioni europee e che si debba quindi da subito lavorare per renderlo possibile, aprendo un’interlocuzione con chi, come il sindaco De Magistris, ha avanzato pubblicamente una proposta simile"."Va d’altra parte riconosciuto e valorizzato il fatto che al dibattito si sono unite altre, significative voci. La prima è quella del presidente Grasso, che ha messo in campo una carta programmatica e valoriale frutto del lavoro fatto nel coordinamento provvisorio di Leu, a cui ci sentiamo molto vicini. La seconda è quella di Francesco La Forgia, che espone una visione del presente e del futuro, nonché una linea politica, molto simile a quella da noi tratteggiata. Riteniamo che se è evidente che non esista la possibilità di portare sulle nostre posizioni Leu nella sua interezza, ci siano comunque le condizioni per condividere un processo con quanti abbiano evidenziato elementi comuni di proposta e cultura politica".