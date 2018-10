27 ottobre 2018- 18:31 Sinistra: Si, stop Leu, avanti per progetto alternativo a Ppe-Pse e destre (3)

"(AdnKronos) - "Dovremo avere la capacità -prosegue il documento- di valorizzarli con generosità, per mantenere l’impegno originale preso fra noi e con chi ci ha votato: costruire una sinistra più forte, unita e rinnovata, in grado di cogliere le sfide drammatiche del nostro tempo e senza alcuna nostalgia per gli errori e i protagonisti del passato". Invece "la risposta della Direzione nazionale di Mdp, indica una strada legittima ma del tutto diversa dalla nostra. La collocazione nel Pse e l'idea di concentrare tutti gli sforzi nella ricostruzione di un campo che, allo stato del dibattito, non pare in grado di andare oltre la riproposizione di un inefficace e anacronistico nuovo centrosinistra, va in tutt'altra direzione". "Non abbiamo quindi alcun bisogno di un Congresso in cui tentare sintesi impossibili fra posizioni che l’esperienza degli ultimi mesi ha evidenziato come troppo divergenti, ma di impegnarci fino in fondo per dare vita ad un nuovo soggetto politico insieme a tutte le esperienze che, a partire dal comune impegno in Leu, vogliano proseguire con noi nel segno dell’alternativa, e che come noi siano disponibili alla confluenza in una lista plurale alle elezioni europee con altri differenti soggetti e personalità della sinistra, dell’ambientalismo e del civismo democratico. "Impegniamo pertanto i nostri gruppi dirigenti nazionali e locali -conclude il documento- a consolidare nel più breve tempo possibile la relazione fra noi e chi, venendo dall’esperienza di Leu, a partire dalle esperienze dei comitati territoriali sorti spontaneamente, sia interessato a condividere un percorso nella direzione che abbiamo indicato, promuovendo nel più breve tempo possibile un’assemblea nazionale per discuterne".