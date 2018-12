10 dicembre 2018- 17:07 Sinistra: Speranza e la scommessa rossoverde, Pd e M5S deflagreranno/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Speranza, quali saranno le tappe? "Nasceranno comitati promotori dappertutto sui territori per questa nuova forza e poi tra gennaio e febbraio raduneremo le energie che abbiamo accolto, valuteremo lo sbocco organizzativo". Cosa non ha funzionato in Leu? "Per noi Leu doveva essere esattamente questo. Purtroppo non ci sono state le condizioni per arrivare ad un congresso e dar vita a un nuovo soggetto della sinistra. Dentro Leu c'è chi pensa a un cartello elettorale della sinistra antagonista. Massimo rispetto, ma per noi va ricostruita una prospettiva nel paese. Serve una sinistra di governo e non una deriva settaria. Non sono queste le ragioni per cui ci siamo mossi. L'idea dell'ennesimo cartello della sinistra antagonista io la rispetto molto, ma non è la mia linea politica". Sarà De Magistris il leader di quella sinistra 'antagonista'? "Mi pare di sì. Ovviamente, non siamo nemici, ma non abbiamo la stessa prospettiva. La nostra ha una sguardo più largo". Ma non c'è il rischio che il vostro progetto finisca per essere solo l'ennesimo partitino della sinistra? "No perchè è chiaro a tutti che quello che c'è, non basta. Non reggerà il Pd così com'è perchè ci sono anime diverse che, nella condizione attuale, non possono stare più insieme. E anche dentro i 5 Stelle c'è una dialettica sinistra/destra che prima o poi esploderà. Ci sarà una scomposizione delle forze in campo che ci sono ora e noi lavoreremo per questa prospettiva".