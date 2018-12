10 dicembre 2018- 17:07 Sinistra: Speranza e la scommessa rossoverde, Pd e M5S deflagreranno/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Speranza, ma non è che alla fine tornate nel Pd se Zingaretti vince il congresso? "Il punto non è tornare nel Pd, ma capire che il Pd è figlio di un tempo che non c'è più, è figlio di un bipolarismo che non c'è più. E' una storia destinata ad essere superata. Detto questo, abbiamo il massimo rispetto per il loro complicatissimo dibattito di queste ore". E' paradossale che abbiate lasciato il Pd perchè con Renzi leader non era più casa vostra e ora, forse, è Renzi che se ne va dal Pd... "Penso che la sinistra deve liberarsi della sindrome di Renzi. Il punto non è solo una leadership, il punto è che si è chiusa una stagione: la stagione in cui la sinistra è stata subalterna. C'è bisogno di un grande operazione di ricostruzione. Renzi faccia quello che ritiene più opportuno. E' legittimo che una personalità liberal democratica come al sua, cerchi una sua strada". Pensate a liste per le amministrative? "Sì lavoriamo per questo, per presentare liste alle regionali e alle amministrative. Consideriamo le amministrative un passaggio fondamentale per evitare un ulteriore slittamento a destra. Si vota in 4000 comuni italiani".