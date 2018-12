10 dicembre 2018- 17:07 Sinistra: Speranza e la scommessa rossoverde, Pd e M5S deflagreranno/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - E alle europee? Sosterrete il candidato del Pse, Franz Timmermans? "Io penso che anche le attuali famiglie europee siano figlie di un tempo che non c'è più. E il Pse in questi anni è stato troppo subalterno alla destra e in modo particolare alla Merkel. Ma dentro quella famiglia -sono stato di recente in Europa per un incontro con il capogruppo del Pse, Udo Bullman- ci sono comunque le cose più interessanti del socialismo europeo da Corbyn a Sanchez". Non rientrate nel Pd ma un'alleanza con il Pd di Zingaretti in prospettiva c'è? "Come ho detto il Pd, secondo me, è superato storicamente. E lo si vedrà in modo ancora più netto nei prossimi mesi. Per quanto ci riguarda noi siamo interessati a parlare con chi vuole costruire l'opposizione più ferma possibile alla deriva a destra a cui stiamo assistendo. Il mio nemico è la destra che avanza e spero in una scomposizione del Pd e dei 5 Stelle".