SINISTRA: SPERANZA, 'LIBERI E UGUALI' UNICA NOVITà POLITICA ITALIANA

9 dicembre 2017- 18:23

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "'Liberi e Uguali’ è l'unica vera novità della politica italiana. Milioni di italiani si sentono senza rappresentanza perché non si fidano di Berlusconi, Salvini, Renzi e Grillo. Con Pietro Grasso stiamo costruendo l'alternativa che manca oggi in Italia”. Lo ha detto Roberto Speranza da Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, intervenendo all’iniziativa di lancio di 'Liberi e Uguali'.