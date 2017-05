SIRACUSA: FALSE DICHIARAZIONI PER RIMBORSO IVA PER 5 MLN, DENUNCIATO

8 maggio 2017- 15:43

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Avrebbe richiesto rimborsi Iva per quasi 5 milioni di euro con false dichiarazioni fiscali. Con questa accusa la Guardia di finanza di Siracusa ha denunciato il rappresentante legale di una società che opera nella zona industriale di Augusta. Sin dalle prime fasi della verifica, infatti, i militari avrebbero riscontrato "forti discrasie" tra quanto dichiarato nel modello unico 2016 e quanto emerso nella realtà operativa. "La mancanza di una solida e stabile organizzazione societaria e di attrezzature idonee alla realizzazione delle opere industriali - spiegano gli investigatori - ha, sin da subito, ingenerato forti sospetti circa la reale capacità dell’azienda di produrre il fatturato dichiarato pari ad oltre 24.000.000 di euro". Le Fiamme gialle hanno passato al setaccio i flussi finanziari tra la società e privati imprenditori, accertando che "a fronte dei cospicui acquisti effettuati non sono state rilevate materie prime in lavorazione o semilavorati finiti né, tantomeno, movimentazioni finanziarie tali da giustificare tali operazioni".