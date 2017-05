SIRACUSA: FALSE DICHIARAZIONI PER RIMBORSO IVA PER 5 MLN, DENUNCIATO (2)

8 maggio 2017- 15:43

(AdnKronos) - Secondo l'accusa la società passata al setaccio è risultata evasore totale per gli anni d’imposta 2013 e 2014. Le ricostruzioni contabili hanno permesso di scoprire un’evasione dell’Iva per circa 5.600.000 di euro e dell’Ires per oltre 3.400.000 di euro, di constatare acquisti non deducibili per oltre 16.100.000 di euro e di recuperare a tassazione redditi per circa 670.000 euro e Irap per 13.000.000 di euro. "Le artificiose operazioni contabili poste in essere dalla società verificata - concludono dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa -, erano finalizzate all’indebito riconoscimento di un credito dell’Iva di 4.900.000 di euro per il quale il rappresentante legale aveva già presentato, alla competente Agenzia delle Entrate, il relativo rimborso".