SIRACUSA: GDF CONFISCA BENI PER 2,8 MLN A CONIUGI (2)

12 gennaio 2018- 14:01

(AdnKronos) - Gli accertamenti eseguiti dalle Fiamme gialle siracusane, coordinate dal procuratore capo di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, e dirette dal pm Andrea Palmieri, hanno consentito di ricostruire il cospicuo patrimonio finanziario e immobiliare accumulato dai due in conti correnti, polizze assicurative e fondi di investimento. In attuazione delle norme del Codice antimafia nel 2013 furono sequestrati tutti i beni di cui i due coniugi, sconosciuti al fisco, risultavano proprietari, in vista della successiva confisca. Il Tribunale di Siracusa lo scorso dicembre ha emesso il provvedimento di confisca disponendo l’acquisizione al patrimonio dello Stato di disponibilità finanziarie per 2.770.000 euro (conti correnti, polizze vita, depositi postali, titoli azionari/obbligazionari) e di un terreno del valore di 60.000 euro.