SIRACUSA: INTIMIDAZIONE AD AVVOCATO RETE ANTIVIOLENZA, IN FIAMME AUTO

7 febbraio 2018- 12:05

Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Intimidazione ai danni dell'avvocato Daniela La Runa, presidente della Rete del centro antiviolenza che a Siracusa difende le vittime di abusi. Ignoti hanno appiccato le fiamme alla sua auto, parcheggiata davanti la sua abitazione, distruggendola. A spegnere le fiamme stamani all'alba sono stati i vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la Polizia. Al legale arriva la solidarietà di Stefania Prestigiacomo: "La violenza sulle donne, declinata in molte orribili varianti - dice -, è diventata ormai una emergenza nazionale. L’attentato all’avvocato Daniela La Runa è una ulteriore prova di quanto diffusa e atroce sia la cupa aggressività che si indirizza verso soggetti, prevalentemente mogli, fidanzate, sorelle, parenti, considerate non persone ma cose di cui poter disporre"."L’avvocato La Runa si batte contro queste violenze e contro questa cultura di sopraffazione che oggi colpisce anche lei cercando di intimidirla con l’incendio della sua auto - aggiunge Prestigiacomo -. Sono certa che questo attentato non fermerà il suo impegno, chiedo a tutte le donne, siracusane e non, di manifestare in tutti i modi, luoghi, occasioni il loro 'no' alla violenza e sono pronta, da oggi, a qualsiasi iniziativa unitaria di solidarietà a Daniela. Su questo tema non esistono divisioni né campagne elettorali. Solo fermezza e unità".