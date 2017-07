SIRACUSA: SCOPERTI EVASIONE FISCALE DA OLTRE 18,4 MLN E 62 LAVORATORI IN NERO (2)

3 luglio 2017- 15:38

(AdnKronos) - A conclusione del periodo di cassa integrazione gli amministratori stessi hanno effettuato un licenziamento collettivo dell’intero personale dipendente procedendo alla richiesta di ulteriori benefici previsti dalla legge. "Le indagini svolte - dicono ancora dalla Guardia di finanza - hanno permesso di evidenziare che le erogazioni ottenute, consistenti in indennità di mobilità per 1.142.869 euro e sgravi contributivi per 103.329 euro previsti per le imprese che assumono dipendenti attingendo dalle liste di mobilità, sono state anch’esse ottenute indebitamente". Inoltre, una delle società segnalate, grazie alle false attestazioni rilasciate da un commercialista compiacente, ha richiesto il concordato preventivo per tutelare i propri beni, nonché quelli dei soci, dall’imputazione del reato di bancarotta fraudolenta. In sintesi, la complessiva attività investigativa ha permesso di rilevare che il danno all’erario ammonta a oltre 18,4 milioni di euro. Per sette imprenditori e un commercialista è scattata la denuncia per estorsione, truffa, associazione per delinquere finalizzata alla truffa, appropriazione indebita, omesso versamento di contributi previdenziali, responsabilità amministrativa degli enti.