16 ottobre 2019- 16:02 Siria: appello Le Contemporanee per stop guerra Rojava (2)

(Adnkronos) - Ecco l'appello: "Non parlateci piú di valori occidentali se non sapete difendere i curdi; Non parlateci piú di paritá se lasciate ammazzare le libere donne curde; Non parlateci più di pace se vi girate dall'altra parte davanti alla guerra piú ingiusta del secolo; Non parlateci piú di lotta al terrorismo se abbandonate chi la combatte; Non parlateci piú di niente. Di Italia, di Europa, di identitá, di dignitá della vita, di diritti umani, di giustizia, di aiutiamoli a casa loro, di bambini, di patrie, se non capite che tutto questo é a rischio nella guerra ai curdi e se non avete il coraggio di reagire. State zitti. Siete inutili. Non vogliamo piú sentirvi. Noi stiamo con le donne, gli uomini e i bambini curdi. svegliatevi. fermate il massacro".Le Contemporanee è un progetto di gender equality, una start up sociale e digitale, un ponte tra impresa e l'associazionismo. E' un network di persone che credono nella capacita' di fare rete tra cittadine, cittadini, istituzioni, aziende, accademia, mondo della cultura e dello spettacolo utilizzando i media digitali. L' obiettivo è fare un lungo tratto di strada insieme creando opportunità per una crescita del Paese, che veda donne e uomini alla pari e uno sviluppo sostenibile.